الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الس

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم السبت 27–08–2022

ملخص عام:طقس معتدل علي أغلب مناطق ليبيا , مع بقاء فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق

الساحل الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية غالباً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (32-36)مْ، وتسجل زيادة طفيفة و تدريجية خلال اليومين القادمين .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:39)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:38)