الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الس

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم السبت 27–08–2022
ملخص عام:طقس معتدل علي أغلب مناطق ليبيا , مع بقاء فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق
الساحل الشرقي.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية غالباً.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (32-36)مْ، وتسجل زيادة طفيفة و تدريجية خلال اليومين القادمين .
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر.
الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ.
الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:39)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:38)
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