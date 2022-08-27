عاجل| القوة المشتركة تُعيد قفل بوابة كعام بالطريق الساحلي الخمس وتمنع الباعة الم

عاجل| القوة المشتركة تُعيد قفل بوابة كعام بالطريق الساحلي الخمس وتمنع الباعة المتجولين من اقامة السوق الشعبي بالمنطقة.

– اتساع رقعة المواجهات لتشمل #شارع_الزاوية و شارع #الصريم و شارع الجمهورية و باب بن غشير و #طريق_السور.

– سكان هذه المناطق يوجهون نداءات استغاثة للهلال الاحمر لاخراجهم، بعد اشتعال النيران في بعض المنازل والسيارات.

– غياب تامة للحكومات المتصارعة على السلطة، ومجلسي #النواب والدولة وبعثة #الامم_المتحدة وسفارات الدول الكبرى المسيطرة على المشهد السياسي الليبي.

#السبق

2022-08-27 12:03:02

1661601782