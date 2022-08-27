عاجل > حكومة الدبيبة تدين اشتباكات #طرابلس و تحمل حكومة باشاآغا المسؤولية . الب

عاجل > حكومة الدبيبة تدين اشتباكات #طرابلس و تحمل حكومة باشاآغا المسؤولية .

البيان : ماحدث غدر و عدوان تنفيذا لتهديدات المدعو باشاآغا باستخدام القوة للعدوان على المدنية.

⚡️الاشتباكات اندلعت برماية مجموعة عسكرية على رتل مارّ بمنطقة شارع الزاوية .

⚡️مجموعات مسلحة تحتشد في بوابة الـ27 و الجبس تنفيذا لمًا أعلنه المدعو فتحي باشاغا .

⚡️تحشيدات عسكرية ستعبر من الطريق الساحلي إلى شرق طرابلس لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة .

⚡️هناك محاولة بائسة لتوسيع دائرة العداون على المدينة.

⚡️ الغدر حدث و نحن نفاوض لتجنيب العاصمة الدماء بمبادرة تلزم الجميع بالانتخابات نهاية العام كحل للأزمة .

⚡️الطرف الممثل للمدعو باشاآغا تهرّب في آخر لحظة بعد مؤشرات إيجابية نحو الحل بدلا من العنف .

⚡️كان من المفترض عقد اجتماع يوم الجمعة في #مصراتة لمناقشة تفاصيل الاتفاق إلا أنه أُلغي في آخر لحظة .

⚡️لن نتراجع عن تحمّل مسؤولياتنا وقطع يد كل من أثار الفوضى والفتنة داخل المدينة. #ليبيا #المرصد ( بيان )