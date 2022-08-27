نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم السبت ( 27/08/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد .
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح متغبر الاتجاه الى براني يتحول يوم الغد الى شلوق على الساحل الممتد من طرابلس الى مصراتة ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من احيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من ساحل الجبل الأخضر الي درنة.
• الريح شرش الى بحري على ساحل الخليج وبنغازي بينما يكون غربي الي متغير الاتجاه على ساحل شحات ويكون براني على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
• البحر خفيف الموج الى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الامطار.
27/08/2022
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