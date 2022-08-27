نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت ( 27/08/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح متغبر الاتجاه الى براني يتحول يوم الغد الى شلوق على الساحل الممتد من طرابلس الى مصراتة ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من احيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من ساحل الجبل الأخضر الي درنة.

• الريح شرش الى بحري على ساحل الخليج وبنغازي بينما يكون غربي الي متغير الاتجاه على ساحل شحات ويكون براني على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الامطار.

27/08/2022