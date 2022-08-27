الحكومة الليبية ترد على بيان حكومة الوحدة الوطنية

المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية:

– ننفي ما جاء في بيان حكومة الوحدة الوطنية بخصوص رفض حكومتنا أي مفاوضات معها.

– يؤكد المكتب الإعلامي أن رئيس الحكومة فتحي باشاغا طوال الأشهر الستة الماضية بعد منح الثقة لحكومته، رحّب بكل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلمياً، دون أي استجابة من حكومة الوحدة الوطنية

– نثمن كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية، والتي اتضح لها جلياً في كل محاولاتها تعنت وتشبّث هذه الحكومة ورئُيسها بالسلطة، وأصبح واضحاً لكل الليبيين أن هذه الحكومة مغتصبة للشرعية وترفض كل المبادرات، بما فيها خطاب رئيس الحكومة الذي لم تمر عليه ثلاثة أيام، وناشدنا فيه رئيس الدبيبة أن يجنح للسلم.

#ليبيا_24

2022-08-27 14:03:56

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