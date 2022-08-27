بالصور.. آخر تطورات الاشتباكات الدائرة داخل العاصمة #طرابلس: تجمعات لآليات مسلحة تابعة لسالم #جحا الموالي لفتحي #باشاغا على الطريق الساحلي #مصراتة.

ــ استعدادات لقوات أسامة #جويلي، بالتزامن مع تحرك قوات سالم حجا من مصراتة.

ــ اشتباكات مسلحة في طريق السكة قرب مقر رئاسة الوزراء.

ــ ارتفاع أعمدة الدخان من مقر الهجرة غير الشرعية بطريق السكة نتيجة الاشتباكات.

– اشتباكات مسلحة بالقرب من كوبري 17 بمنطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس.

ــ كر وفر بين التشكيلات المسلحة في طرابلس ولا سيطرة لأي فصيل حتى الآن. #السبق









2022-08-27 15:20:37

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