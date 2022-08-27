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#عاجل// السفارة الامريكية: – الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات ال

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

#عاجل// السفارة الامريكية:

– الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات.

– نقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي.

#ليبيا_24

2022-08-27 16:11:18

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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