عاجل// السفارة الامريكية: – الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات ال

#عاجل// السفارة الامريكية:
– الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات.
– نقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي.
#ليبيا_24
2022-08-27 16:11:18
1661616678
#عاجل// السفارة الامريكية:
– الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات.
– نقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي.
#ليبيا_24
2022-08-27 16:11:18
1661616678
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