عاجل// السفارة الامريكية: – الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات ال

#عاجل// السفارة الامريكية:

– الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات.

– نقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي.

#ليبيا_24