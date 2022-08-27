حمّلت، بلدية طرابلس المركز، اليوم السبت، مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاس

حمّلت، بلدية طرابلس المركز، اليوم السبت، مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي وحكومتي الدبيبة وباشاغا مسؤولية تردي الأوضاع، جراء الاشتباكات بين المليشيات المسلحة التي وقعت ليل الجمعة، ومستمرة إلى غاية الآن، وطالبت البلدية، المجتمع الدولي بحماية المدنيين في ليبيا، ودعت السكان إلى الوقوف يدا واحدة ضد هذه الاعتداءات التي أصبحت تعرض حياتهم للخطر.

#الحدث_الليبي