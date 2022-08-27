بالصور.. آخر تطورات الاشتباكات الدائرة داخل العاصمة #طرابلس: استمرار الاشتباكات بين كتيبة فرسان جنزور، والقوات التابعة لمعمر #الضاوي، تحت كوبري الـ17 بمنطقة #جنزور.

ــ اشتباكات مسلحة في #بوابة_الجبس، بين قوات تابعة للدبيبة وأخري تابعة لأسامة #جويلي.

ــ اندلاع الاشتباكات بين قوات #اللواء_444ئقتال، بإمرة محمود حمزة، وقوات جهاز #دعم_الاستقرار برئاسة غنيوة #الككلي.

ــ سقوط قذائف في شارع شوقي وشارع جمال عبدالناصر، وسط طرابلس، واحتدام الاشتباكات في محيط مقر البريد المركزي بشارع #الزاوية.

ــ إطلاق سراح الأسرى التابعين لجهاز الأمن العام، برئاسة عماد #الطرابلسي، اللذين تم القبض عليهم من قبل قوات الكتيبة 92 مشاة التابعة لهيثم #التاجوري، ليلة البارحة.

ــ تصاعد دخان كثيف بشارعي الجمهورية والسيدي، في العاصمة طرابلس.

ــ وزارة الصحة : 87 جريح و 12 حالة وفاة حصيلة أولية حتى الآن لاشتباكات #طرابلس.

ــ وزارة الصحة بحكومة #الدبيبة: المستشفيات العامة والمراكز الصحية تتعرض للقصف والاستهداف منذ ساعات الفجر الأولى بمدينة طرابلس. #السبق