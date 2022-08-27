عاجل//الخارجية الجزائرية: – ندعو جميع الأطراف الليبية لوقف العنف والاحتكام للغ

#عاجل//الخارجية الجزائرية:

– ندعو جميع الأطراف الليبية لوقف العنف والاحتكام للغة الحوار.

– نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس

– ندعو جميع الأطراف للسعي الفوري من أجل إيقاف العنف والاحتكام إلى لغة الحوار بكل مسؤولية

– نشدد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا

– نهيب بالمجتمع الدولي وكل الأطراف الخارجية المعنية العمل على إنهاء التدخلات في الشؤون الليبية

– ندعو للانخراط في مسار التسوية السياسية السلمية لتحقيق المصالحة الوطنية وتكريس سيادة الشعب الليبي عبر انتخابات حرة ونزيهة

#ليبيا_24

2022-08-27 19:29:20

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