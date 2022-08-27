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من مقر بلدية #طرابلس المركز.. بيان مجلس الأعيان والحكماء ومكونات أهالي طرابلس حول الاشتباكات

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#شاهد|| من مقر بلدية #طرابلس المركز.. بيان مجلس الأعيان والحكماء ومكونات أهالي طرابلس حول الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة. #السبق (فيديو)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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