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#عاجل – عودة رئيس المجلس #الرئاسي محمد #المنفي والوفد المرافق له من #تونس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجل|| عودة رئيس المجلس #الرئاسي محمد #المنفي والوفد المرافق له من #تونس بعد قطع مشاركته في ندوة #طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (#تيكاد) بسبب الأحداث الأمنية بالعاصمة #طرابلس. #السبق

قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏طائرة‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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