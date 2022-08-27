#عاجل|| عودة رئيس المجلس #الرئاسي محمد #المنفي والوفد المرافق له من #تونس بعد قطع مشاركته في ندوة #طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (#تيكاد) بسبب الأحداث الأمنية بالعاصمة #طرابلس. #السبق
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ليبيا مباشر
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