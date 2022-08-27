السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند: – الولايات المتحدة ا

السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند:

– الولايات المتحدة الأمريكية تدين تصاعد العنف الذي شهدته طرابلس اليوم.

– ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى محادثات تيسّرها الأمم المتحدة بين الأطراف المتصارعة.

– ينبغي إنشاء ممرّات إنسانية لإجلاء الضحايا والمدنيين المحاصرين في تقاطع النيران.

– لقد استمرّ الجمود السياسي لفترة طويلة جدًا، وقبل أن تزداد الأمور سوءًا، من الضروري وقف تصعيد المواجهة في طرابلس، وتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب ومجلس الدولة حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وتحديد موعد مبكر لها.

– لكافة الشخصيات القيادية الليبية دور عاجل تلعبه في هذه العملية، وندعوها في هذا الوقت إلى وضع مصالح الشعب الليبي أولاً. يجب على الجهات الخارجية الرئيسية أيضًا استخدام نفوذها لوقف القتال.

– لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم دعمها الكامل لأي جهد في هذا الصدد.

#ليبيا_24

2022-08-27 20:20:52

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