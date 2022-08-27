شاهد|| اشتباكات عنيفة بين كتيبة رحبة الدروع تاجوراء وقوات أسامة جويلي في طريق المطار بالعاصمة طرابلس. (فيديو)

عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
اشتباكات طرابلس.. المنفي يقطع زيارته لتونس ويتجه نحو طرابلس
تم النشر منذُ 30 ثانية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
#شاهد|| خروج طائرة مُسيرة من مطار #معيتيقة الدولي بـ #طرابلس. (فيديو)
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
واشنطن تدين «تصاعد العنف» في طرابلس.. وتدعو إلى محادثات بين الأطراف المتصارعة برعاية أممية
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الدغاري: أغلب متصدري المشهد الليبي لا علاقة لهم بمصلحة الوطن
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك