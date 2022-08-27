عاجل|| السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى #ليبيا، ريتشارد #نورلاند: الولايات ال

#عاجل|| السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى #ليبيا، ريتشارد #نورلاند:

الولايات المتحدة الأمريكية تدين تصاعد العنف الذي شهدته #طرابلس اليوم.

– ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى محادثات تيسّرها #الأمم_المتحدة بين الأطراف المتصارعة.

– ينبغي إنشاء ممرّات إنسانية لإجلاء الضحايا والمدنيين المحاصرين في تقاطع النيران.

– لقد استمرّ الجمود السياسي لفترة طويلة جدًا، وقبل أن تزداد الأمور سوءًا، من الضروري وقف تصعيد المواجهة في طرابلس، وتقريب وجهات النظر بين مجلس #النواب ومجلس #الدولة حول قاعدة دستورية لإجراء #الانتخابات، وتحديد موعد مبكر لها.

– لكافة الشخصيات القيادية الليبية دور عاجل تلعبه في هذه العملية، وندعوها في هذا الوقت إلى وضع مصالح الشعب الليبي أولاً. يجب على الجهات الخارجية الرئيسية أيضًا استخدام نفوذها لوقف القتال.

– لا تزال #الولايات_المتحدة ملتزمة بتقديم دعمها الكامل لأي جهد في هذا الصدد. #السبق

2022-08-27 21:11:15

1661634675