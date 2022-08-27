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المتحدث باسم الإسعاف والطوارئ أسامة علي يوضح اخر تدخلات الجهاز في #طرابلس

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجلl| المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي عن اشتباكات #طرابلس: جهاز الإسعاف والطوارئ قام بـ22 عملية إجلاء وعدد الأسر التي تم إجلاؤها من مناطق طريق السور وشارع #الزاوية وشارع #الصريم بلغ 64 أسرة.

– تم إجلاء ستة حالات من مستشفى الجلاء للنساء والولادة بطرابلس بالإضافة إلى أربعة من العناصر الطبية.

– مستشفى الجلاء للنساء والولادة يعمل بكل طاقته، وجميع من بداخله بصحة جيدة.

– تم إخراج جميع العائلات التي تريد الخروج من منطقة طريق السور.

– هناك محاولات لإخراج العائلات العالقة بالسكنية في منطقة جنزور والوضع هناك كارثي.

– تم تسجيل 4 قتلى و 6 جرحى من المدنيين كحصيلة أولية قابلة للارتفاع بسبب شدة المعارك. #السبق

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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