المحلل السياسي السنوسي إسماعيل: – طرابلس تعاني منذ سنوات تحت وطأة الأزمة الأمني

المحلل السياسي السنوسي إسماعيل:

– طرابلس تعاني منذ سنوات تحت وطأة الأزمة الأمنية المستفحلة التي فشلت فيها حكومة الوحدة لمعالجتها.

– الأزمة الأمنية كانت ضمن الأولويات بل وعلى رأسها لكي تمضي باقي الاستحقاقات بشكل سلس وجيد سواء كانت المصالح الوطنية أو الانتخابات أو تقديم الخدمات للمواطنين كهيبة الدولة وفرض القانون.

– كل ذلك يحتاج إلى معالجة الأزمة الأمنية أولاً وتفكيك المجموعات المسلحة وضبط الأمور بحيث تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي.

– حكومة الدبيبة أثبتت مرةً أخرى فشلها في ذلك الأمر.

إغلاق الطريق الساحلي كذلك من الإشكاليات الكبيرة لأن إقفاله غير مبررا، مما يزيد الأمور أكثر تعقيداً.

#ليبيا_24

2022-08-27 21:21:07

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