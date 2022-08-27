المحلل السياسي #السنوسي_إسماعيل: #طرابلس تعاني منذ سنوات تحت وطأة الأزمة الأمنية المستفحلة التي فشلت فيها حكومة الوحدة لمعالجتها.

– الأزمة الأمنية كانت ضمن الأولويات بل وعلى رأسها لكي تمضي باقي الاستحقاقات بشكل سلس وجيد سواء كانت المصالح الوطنية أو #الانتخابات أو تقديم الخدمات للمواطنين كهيبة الدولة وفرض القانون.

– كل ذلك يحتاج إلى معالجة الأزمة الأمنية أولاً وتفكيك المجموعات المسلحة وضبط الأمور بحيث تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي.

– حكومة #الدبيبة أثبتت مرةً أخرى فشلها في ذلك الأمر.

– إغلاق الطريق الساحلي كذلك من الإشكاليات الكبيرة لأن إقفاله غير مبررا، مما يزيد الأمور أكثر تعقيداً. #السبق (تصريحات متلفزة)

2022-08-27 22:52:21

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