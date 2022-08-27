عاجل > جهاز ” دعم الاستقرار ” بقيادة غنيوة : التاجوري خطط لزعزعة أمن #طرابلس وإ

عاجل > جهاز ” دعم الاستقرار ” بقيادة غنيوة : التاجوري خطط لزعزعة أمن #طرابلس وإدخالها في دوامة صراع طويل .

⚡️ اقتحام المعقل الرئيسي للتاجوري بشارع الزاوية أكد صحة هذا المخطط .

⚡️نفذنا عملية أمنية لإزالة هذا الخرق الأمني الذي يتهدد سلامة العاصمة وقاطنيها.

⚡️العملية هدفت لازالة هذا التهديد في أضيق إطار زمني ممكن للحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات .

⚡️نأسف لوقوع بعض الضحايا وتضرر بعض الممتلكات العامة والخاصة .

⚡️كافة عملياتنا للدفاع عن أمن المواطنين واستقرار طرابلس وكل #ليبيا على المدى القريب والبعيد. #المرصد ( بيان )