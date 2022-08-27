عاجل.. آخر تطورات الاشتباكات الدائرة وسط العاصمة #طرابلس. – الخطوط الجوية الإ

#عاجل.. آخر تطورات الاشتباكات الدائرة وسط العاصمة #طرابلس.

– الخطوط الجوية الإفريقية تعلن تأجيل رحلاتها يوم غد الأحد 28 أغسطس لحين تحسن الأوضاع.

– اشتعال حريق ونيران واسعة باتجاه الإشارة الضوئية #الجبس جراء الاشتباكات الدائرة بالمنطقة.

– حريق في محطة وقود أحمد محمود ببوابة الجبس بسبب الاشتباكات بين مجموعات #الجويلي و #الزوبي.

– القوات التابعة لأسامة الجويلي تقوم بقفل شارع #العسل بالتبات أمام مزرعة #المقوز بمنطقة #الكريمية.

– غالبية الطرق الرئيسية في طرابلس ما زالت مقفلة حتى اللحظة.

– #طريق_الشط لا زال مقفل وبالتحديد عند الإشارة الضوئية الشط ،مع وجود بوابات مكثفة.

– توجد بوابات مكثفة أيضًا أعلى كوبري #الودان وتمركزات داخل الأزقة مع وجود مجموعات من المشاة. #السبق

2022-08-28 00:19:10

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