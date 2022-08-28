فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب: – كل مؤسسات الدولة في طرابل

فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب:

– كل مؤسسات الدولة في طرابلس خاضعة للميليشيات، بداية من مصرف ليبيا المركزي وصولا للرئاسي والحكومة.

ــ تصرفات الدبيبة تزيد الصراع والفوضى في ليبيا، ولو كان وطنيا عليه أن يسلم السلطة فوراً بعيدًا عن المماطلة.

ــ حكومة الدبيبة منتهية الولاية وغير قانونية وغير دستورية، وكل قراراتها وأعمالها بعيدة كل البعد عن القانون، وستعاقَب في يوم من الأيام هي ومن يتعامل معها في الباطن.

ــ على الدبيبة تسليم السلطة بشكل طوعي لحكومة فتحي باشاغا المنتخبة من النواب.

ــ الاشتباكات في طرابلس باتت أمرًا طبيعيًا ومعتادًا؛ نتيجة انتشار السلاح وكثرة الميليشيات المسلحة.

ــ الجماعات المسلحة تشتبك بالأسلحة داخل طرابلس من وقت لآخر وسط السكان والمنازل والمباني العامة والخاصة.

ــ السلاح منتشر بشكل كبير جدًا، ولا بد أن يكون فقط بيد الجهات الأمنية، والميليشيات ترتزق على المواجهات، وحمل السلاح داخل العاصمة.

ــ كل ما هو موجود في طرابلس الآن خارج عن القانون، وبالتالي تتغير توجهاتها بين الحين والآخر حسب تضارب المصالح.

ــ البعثة الأممية تعمل ما في وسعها لخروج ليبيا من الفوضى، ولكن حتى هذه اللحظة لم ينته عملها وواجبها.

ــ المجتمع الدولي يحاول بقدر الإمكان أن تتجه ليبيا إلى الاستقرار والابتعاد عن الفوضى وانتشار السلاح.

ــ استقرار ليبيا استقرار لدول الجوار ودول حوض البحر المتوسط.

ــ المبادرات واللقاءات كثيرة لحل الأزمة في ليبيا، لكن الأزمة عميقة وحلها يتمثل في إجراء الانتخابات.

ــ الانتخابات لن تجرى إلا في دولة مستقرة آمنة حتى يستطيع المواطن أن يدلي بصوته بكل حرية.

#ليبيا_24

2022-08-28 02:30:40

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