الأمين العام للأمم المتحدة أنطونبو غوتيريش:

– نتابع بقلق بالغ، التقارير التي تفيد باندلاع اشتباكات عنيفة في طرابلس، مما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية

– ندعو إلى الوقف الفوري للعنف في طرابلس، ونحث الأطراف الليبية على الانخراط في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر وعدم استخدام القوة لحل الخلافات بينها

– ندعو تلك الأطراف إلى حماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات.

– الأمم المتحدة مستعدة لبذل المساعي الحميدة والوساطة لمساعدة الجهات الليبية على رسم طريق للخروج من المأزق السياسي، الذي يهدد، بشكل متزايد، الاستقرار في ليبيا- الذي تم تحقيقه بشق الأنفس

#ليبيا_24

2022-08-28 02:20:25

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