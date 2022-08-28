حزب #القمة برئاسة المترشح الرئاسي عبدالله #ناكر، يدين في بيان له اشتباكات #طرابل

حزب #القمة برئاسة المترشح الرئاسي عبدالله #ناكر، يدين في بيان له اشتباكات #طرابلس: ندعو كل الأطراف تحكيم العقل ولن يربح أحد في هذا الصراع الدامي بل الكل خاسر.

– كل هذا العبث بأرواح المدنيين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة لن يمر مرور الكرام.

– سيتم محاسبة كل من تسبب بزهق أرواح الأبرياء في السابق والآن مهما طال الزمن.

– نحمل كافة المسؤولية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي انسحب وترك #ليبيا ساحة للفوضى والإقتتال وهم يتفرجون بدم بارد معتبرين الحالة الليبية تجربة جديدة ويسجلون النتائج فقط.

– الحل معروف للجميع وهو مطلب كل الليبيين الاستفتاء على #الدستور وإجراء #الانتخابات. #السبق

2022-08-28 04:44:24

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