تيار #يا_بلادي يدين بشدة، في بيان له، الأحداث العسكرية الدامية في العاصمة #طرابل

تيار #يا_بلادي يدين بشدة، في بيان له، الأحداث العسكرية الدامية في العاصمة #طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية: ندين وبشدة استخدام القوة للاستحواذ على السلطة ,كما نحمل الجهات الانقلابية الساعية للسلطة المسؤولية كاملة على ما آلت إليه الأمور من استباحة الدماء البريئة بين المدنيين.

– نحمل المسؤولية للبرلمان ومجلس #الدولة المنتهيين الشرعية نتيجة تحالفهم معاً من أجل البقاء في السلطة وتجاهلهما لمطالب الشعب المشروعة من أجل الإسراع في إجراء #انتخابات_نيابية تنتج حكومة يتم متابعتها ومحاسبتها من قبل #البرلمان المنتخب.

– ندعو حكومة الوحدة الوطنية لتحمل مسؤولية حماية المدنيين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتوفير ممرات آمنة للمدنيين العالقين في أماكن الاشتباكات وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمتضررين.

– ندعو الجهات القضائية لتحمل مسؤولية محاسبة ومعاقبة الجناة الذين تسببوا في إزهاق الأرواح البرئية. وضياع كثير من الممتلكات العامة والخاصة.

– ندعو أبناء الشعب الليبي عامة وأبناء العاصمة طرابلس خاصة لعصيان مدني شامل حتى تتحقق مطالب الشعب في مغادرة جميع الأجسام البالية المشهد وتسليم الأمانة للشعب بإجراء انتخابات نيابية في زمن أقصاه أربعة أشهر. #السبق

2022-08-28 06:08:35

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