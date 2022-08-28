حزب #العدالة_والبناء يدين ويستنكر بشدة اشتباكات #طرابلس الدامية: أفعال غير مسؤول

حزب #العدالة_والبناء يدين ويستنكر بشدة اشتباكات #طرابلس الدامية: أفعال غير مسؤولة تكررت في الآونة الأخيرة.

– ندعو الأطراف المعنية إلى وقف القتال و أعمال العنف والاحتكام لصوت العقل والحفاظ على أرواح المدنيين.

– نطالب الأطراف السياسية المعنية بضرورة الإيمان الكامل بالحل السياسي للأزمة الليبية واستبعاد الحل العسكري الذي يفاقم الأزمة ويعقدها.

– على مجلسي #النواب و #الدولة أن يقوما بدورهما في استكمال #القاعدة_الدستورية للوصول إلى عقد #انتخابات نزيهة وشفافة تؤدي إلى تدشين مرحلة استقرار سياسي دائم. #السبق

2022-08-28 04:51:50

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