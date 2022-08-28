عاجل

حزب #العدالة_والبناء يدين ويستنكر بشدة اشتباكات #طرابلس الدامية: أفعال غير مسؤول

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حزب #العدالة_والبناء يدين ويستنكر بشدة اشتباكات #طرابلس الدامية: أفعال غير مسؤولة تكررت في الآونة الأخيرة.
– ندعو الأطراف المعنية إلى وقف القتال و أعمال العنف والاحتكام لصوت العقل والحفاظ على أرواح المدنيين.
– نطالب الأطراف السياسية المعنية بضرورة الإيمان الكامل بالحل السياسي للأزمة الليبية واستبعاد الحل العسكري الذي يفاقم الأزمة ويعقدها.
– على مجلسي #النواب و #الدولة أن يقوما بدورهما في استكمال #القاعدة_الدستورية للوصول إلى عقد #انتخابات نزيهة وشفافة تؤدي إلى تدشين مرحلة استقرار سياسي دائم. #السبق

2022-08-28 04:51:50

1661662310

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك