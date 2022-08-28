صنع ورقًا غير قابل للحرق، وحبرًا مضيئًا، وحديدًا لا يصدأ، وكل هذا قبل 1300 عام!

إنه العالم العظيم جابر بن حيان.

ولد جابر بن حيان عام 721م، وبرع في مجالات مختلفة مثل علم الكيمياء وعلم الكون والرياضيات والطب وعلم المعادن والفلسفة.

وقد برزت إنجازاته تحديدًا في الكيمياء، حيث استخدمها في أعماله واختراعاته المختلفة المذهلة.

من أهم اعماله:

* اخترع حبرًا مضيئًا يساعد على قراءة المخطوطات في الظلام.

* كان أول من اكتشف أحماض يتم استخدامها حتى الآن فى تطبيقات مختلفة مثل: النيتريك والهيدروكلوريك وحمض الكبريتيك.

* اخترع مصطلح القلويات، وكان أول من اكتشف الصودا الكاوية أو هيدروكسيد الصوديوم (NaOH).

*أول من استطاع فصل الذهب عن الفضة باستخدام الإحلال بواسطة الأحماض، وقد ظلت الطريقة السائدة إلى يومنا هذا.

* أول من حضر ماء الذهب واستطاع الكتابه به.

* وضع أول طريقة للتقطير الكيميائي في العالم.

* اخترع نوعًا من الورق غير قابل للاحتراق.

* صمم نوعًا من الطلاء إذا دهن به الحديد لا يصدأ على الإطلاق.

*ساهم فى اكتشاف الصور الفوتوغرافية السلبيّة من خلال دراسة تأثير الضوء على نترات الفضة.

وغيرها من الإنجازات العظيمة، إلى أن مات رحمه الله عام 815م، بعدما ترك أثرًا عظيمًا جدًا مازلنا نتذكره به حتى الآن.

#ليبيا_24

2022-08-28 09:52:14

1661680334