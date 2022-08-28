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صور | إنتشار آليات مسلحة تابعة للردع بمحيط أبراج ذات العماد وسط #طرابلس . #ليبي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | إنتشار آليات مسلحة تابعة للردع بمحيط أبراج ذات العماد وسط #طرابلس . #ليبيا #المرصد



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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