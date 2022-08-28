دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأحد 28/ 08 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي مناطق غرب ليبيا هذا اليوم ويوم الغد حيث تتراوح مابين ( 33 – 37 ) مْ على المناطق الساحلية ومابين ( 38 – 43 ) مْ على الدواخل والجنوب الغربي، بينما تكون معتدلة علي أغلب المناطق الشرقية حيت تتراوح مابين ( 27 – 32 ) مْ على معظم الساحل الشرقي مع رياح شمالية تساهم في اعتدال الأجواء وتكاثر للسحب من حين لأخر على مناطق الجبل الأخضر.

ومن المتوقع تراجع درجات الحرارة يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي