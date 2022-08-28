صور | إدارة خدمات الدعم والاسناد بشركة الخدمات العامة #طرابلس تقوم بحملة تنظيف ل

صور | إدارة خدمات الدعم والاسناد بشركة الخدمات العامة #طرابلس تقوم بحملة تنظيف لبقايا الاشتباكات التي اندلعت يوم أمس في جزيرة سوق الثلاثاء. #ليبيا #المرصد