صور | إدارة خدمات الدعم والاسناد بشركة الخدمات العامة #طرابلس تقوم بحملة تنظيف ل

صور | إدارة خدمات الدعم والاسناد بشركة الخدمات العامة #طرابلس تقوم بحملة تنظيف لبقايا الاشتباكات التي اندلعت يوم أمس في جزيرة سوق الثلاثاء. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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