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صور | إدارة خدمات الدعم والاسناد بشركة الخدمات العامة #طرابلس تقوم بحملة تنظيف ل

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | إدارة خدمات الدعم والاسناد بشركة الخدمات العامة #طرابلس تقوم بحملة تنظيف لبقايا الاشتباكات التي اندلعت يوم أمس في جزيرة سوق الثلاثاء. #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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