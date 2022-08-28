تأكيدًا لما نشرته #السبق، بإرسال #حفتر دعم عسكري إلى معسكرات اللواء المُقال من ج

تأكيدًا لما نشرته #السبق، بإرسال #حفتر دعم عسكري إلى معسكرات اللواء المُقال من جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية أسامة #جويلي في #الزنتان، من ضمنه قوة عسكرية تتبع محمد أغلس #التارقي.. قوة العمليات المشتركة، التابعة لحكومة #الدبيبة، تُعلن في بيان لها، القبض على مُهاجمين لقوة #دعم_الدستور في #زليتن.

ــ العناصر التي تم القبض عليها، اعترفوا أنهم جاءوا إلى #مصراتة، عن طريق كتيبة تُدعى “أسود الوادي”، بالتعاون مع العقيد محمد أغلس، آمر الكتيبة 173 المشاة التابعة لعملية #الكرامة.

ــ البيان: من بين الموقوفين عدد كبير من المرتزقة #الطوارق داخل مصراتة، كانوا ضمن القوة التي هاجمت قوة دعم الدستور في زليتن.

ــ قوة دعم الدستور تمكنت من صد هجومهم وأجبرتهم على الفرار ومنعت تقدمهم باتجاه العاصمة.

ــ تعليمات وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، والتي تقضي بضرورة القبض على كل المتورطين في الهجوم على مدينة #طرابلس بدون استثناء سواء أكان مدنيا أو عسكريا. #السبق (صور)











2022-08-28 15:30:03

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