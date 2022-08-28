الرئيس السابق لمجلس #الدولة الاستشاري عبدالرحمن #السويحلي: نُحمل مهُووسي السلطة، #باشاغا و #صوان، مسؤولية الأرواح التي راحت ضحيةً لطموحات سلطوية مجنونة.

ــ باشاغا وصوان مسؤولان عن مقتل الأبرياء وترويع الآمنين وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة طيلة المدة الماضية، ويجب عدم إفلاتهم من العدالة.

ــ على الصادقين في مجلسي #النواب والدولة، تجاوز صفقات عقيلة والمشري، والتركيز على إقرار الإطار القانوني للانتخابات في غضون شهر من الآن، قبل أن يتم تجاهلهم وإجراء #الانتخابات بناء على القوانين السابقة.

ــ على #المفوضية العليا للانتخابات، استغلال هزيمة المشروع الانقلابي لاستعادة دورها وتلبية مطلب 2.5 مليون ليبي لإجراء الانتخابات.

ــ ندعو رئيس الوزراء #الدبيبة إلى تكثيف الجهود والالتزام القطعي بتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام كحد أقصى. #السبق

2022-08-28 16:45:17

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