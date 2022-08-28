تعليق ناري لـ”صلاح بادي” بشأن اشتباكات طرابلس الاخيرة

آمر #لواء_الصمود المعاقب دوليًا #صلاح_بادي، في تسجيل صوتي، بشأن اشتباكات #طرابلس: الطرفان يُنفذان أجندات خارجية، ولا يملكان من أمرهم شيء، وكل طرف حشد قوته بشراء الذمم والولاءات.

ــ هؤلاء بيادق، وأنا لست مع أي طرف منهم، نحن لسنا محايدين، ولكن نتابع ما يحدث من خطوات، لمعرفة ما إذا كانت البلاد بحاجة إلى تدخلنا أم لا.

ــ سأكون أول من يتحرك إذا تحرك الشعب الليبي، فلا خير في كلا الطرفين، وأنا لست مع أحد منهم ضد الآخر.

ــ لن نتدخل لدعم أحد الطرفين، إلا إذا كان تدخلنا هدفه مصلحة الليبيين، وإنهاء الطرفين، وليس لصالح طرف على حساب الآخر.

ــ على الليبيين الخروج كي أصطف في صفهم، وأنا مع تحفيز الهمم وليس شراء الذمم.

ــ الليبيون يستطيعون إيقاف الحرب، وطرد العابثين بمقدرات ومصير بلادنا.

ــ هؤلاء خونة وعملاء لن يستطيعوا الوصول إلى ما يريدون سوى بالعمالة وخيانة الوطن.

ــ الأطراف الحالية تسعى لتثبيت مصالحها، وتغطية فضائحها، و #الدبيبة لن يصل بليبيا إلى #الانتخابات، و #باشاغا لم يجلب الخير لليبيين.

ــ هذه المعركة هدفها تحويل #ليبيا إلى معركة أكبر منها، تشهد تدخل دول عالمية.

ــ ليبيا قد تتحول إلى ساحة قتال مثلما حدث في الحرب العالمية الأولى والثانية.

ــ الليبيون يتقاتلون وجهًا لوجه، لأجندة تقف خلفها دول إقليمية فاسدة، وتريد تكرار سيناريو #اليمن، وأجندة تابعة لدولة أخرى لها مصالح في ليبيا.

ــ ليبيا ستكون حلبة للمواجهة بين #أمريكا وحلفائها، و #روسيا ومن يقف ورائها.

ــ المكائد لا تزال تُحاك في الخارج، ومن ينفذونها عملاء وخونة، والعاصمة أصبحت مُحاصرة.

ــ عندما تدخلنا في 2019م، كان من منطلق واجب شرعي وإنساني، لأن القيادة التي كانت تقود البلاد هي من أتت بالمجرم #حفتر إلى #طرابلس.

ــ القيادة التي أدخلت حفتر إلى العاصمة، خائنة وعميلة، ولم تأت لإصلاح البلاد.

ــ بلادنا محتلة، وليدنا قواعد عسكرية وقوات خارجية ومرتزقة، وسيادة البلاد منُتهكة.

ــ نريد أن نرى ليبيا حرة ذات سيادة، لا توجد عليها أي قوة خارجية. #السبق