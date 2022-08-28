بالاسماء… مصادر عسكرية: قوات رئاسة أركان الدبيبة تلقي القبض على مجموعة من عناصر #جويلي

#عاجل.. مصادر عسكرية: قوات رئاسة أركان حكومة #الدبيبة تلقي القبض على مجموعة من عناصر اللواء المُقال من جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية أسامة #جويلي، بعد انسحاب قواته من #طرابلس وتوجهه للعزيزية.

ــ من بين المقبوض عليهم محمد عبدالمولي الزنتاني، آمر بوابة حوش الستين.

ــ تم القبض أيضًا على كل من عبدالرحمن الثمن الزنتاني، وأسامة المحروق الزنتاني.

ــ قوات الدبيبة ألقت القبض أيضًا على علي عبدالقادر الزنتاني، مسؤول الكورنيت المضاد للدبابات في قوات جويلي، وبحوزته عدد من صواريخ #الكورنيت. #السبق