بيان رئيس الحكومة الليبية بشأن آخر المستجدات الأمنية – تابعنا بكل أسف حالة الف

بيان رئيس الحكومة الليبية بشأن آخر المستجدات الأمنية

– تابعنا بكل أسف حالة الفوضى الأمنية و ترويع المدنيين في العاصمة طرابلس التي أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون تأتمر بأمر زعيمها المدعو / عبدالحميد الدبيبة الذي انتهت ولايته و شرعيته وفق اتفاق جنيف الدولي و كذلك بموجب قرارات مجلس النواب الليبي

– و اذ نترحم على من قضى في هذه الأحداث المؤسفة فإننا نؤكد على نبذنا الدائم للعنف و تمسكنا المطلق بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية ، بيد أن المدعو الدبيبة استغل ولا زال يستغل موارد الدولة الليبية و مقدراتها لتشكيل و دعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه و سلطانه بمنطق القوة و الأمر الواقع و هو يؤسس لدولة دكتاتورية مستبدة تستهدف كل من يعارضها بالقبض و السجن و القتل دون أي رادع من أخلاق أو قانون

– نؤكد دوماً على أن غايتنا ليست الوصول للسلطة و إنما إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون ولا يسودها الفساد و الدكتاتورية و القمع و الإرهاب الذي يُمارس حالياً من تلك العصبة المستولية على العاصمة طرابلس

– الحكومة الليبية ناتجة عن عملية سياسية دستورية ديمقراطية و هي خاضعة تماماً لقواعد الديمقراطية و تضع نفسها رهن إرادة الشعب الليبي و مؤسساته التشريعية و الدستورية ولا نستهدف الا المصلحة العامة عكس الذين يستأثرون بالدولة و مقدراتها و ثرواتها لأجل مصالح شخصية و عائلية صارت ترهن ليبيا و شعبها و مستقبلها لإرادتهم و أطماعهم

– نؤكد بأن المدعو عبدالحميد الدبيبة و مستشاريه الخواص من أفراد عائلته الحاكمة و من معه من عصابات مسلحة مسؤولون عن الدماء التي سفكت و الأموال التي نُهبت و مسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال و السلطة و تشبثهم بها و عدم قبولهم بإرادة الليبيين و مبدأ التداول السلمي على السلطة ، و نحن دوماً نخضع للقانون و إرادة الليبيين و لو على أنفسنا في سبيل ليبيا و ضمان وحدتها و سلامة شعبها الكريم

#ليبيا_24

2022-08-28 19:43:27

1661715807