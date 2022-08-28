خلال أيام السابقة

تم تقديم عرض مرئي من قبل السيدة / سالمة بلقاسم رحومة، المنسق الوطني المعني بإعداد مدخلات دولة ليبيا في البيان السنوي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن حالة المناخ العالمي، وهذا البيان تصدره المنظمة سنويا بمشاركة الدول الأعضاء، وقد ركز العرض على الفترة من 2018 إلى 2021 م، وهي الفترة التي تولى فيها المنسق الوطني مهامه بالخصوص.

وفي نهاية العرض تطرقت إلى مساهمتها في تقرير حالة المناخ في أفريقيا لسنتي 2020 م و2021 م.









