عاجل > باشاآغا : مجموعات إجرامية خارجة عن القانون تأتمر بأمر زعيمها المدعو الدبي

عاجل > باشاآغا : مجموعات إجرامية خارجة عن القانون تأتمر بأمر زعيمها المدعو الدبيبة سببت فوضى أمنية وروعت #طرابلس .

⚡️نترحم على من قضى في هذه الأحداث المؤسفة و ننبذ العنف ونتمسك بممارسة الحق السياسي سلمًا .

⚡️الدبيبة استغل موارد الدولة و مقدراتها ولازال لتشكيل و دعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه و سلطانه .

⚡️ الدبيبة يرسخ منطق القوة و الأمر الواقع و يؤسس لدكتاتورية مستبدة تسجن و تقتل كل من يعارضها .

⚡️الدبيبة يتزعم عصبة مستولية على طرابلس تمارس الفساد و الدكتاتورية و القمع و الإرهاب .

⚡️عائلة صارت ترهن ليبيا و شعبها و مستقبلها لإرادتها و أطماعها .

⚡️ الدبيبة و مستشاريه من عائلته الحاكمة وعصاباتهم المسلحة مسؤولون عن سفك الدماء ونهب الأموال .

⚡️نحمل هؤلاء مسؤولية ما سيحدث جراء هوسهم بالمال و السلطة و تشبثهم بها و عدم قبولهم بإرادة الليبيين . #ليبيا #المرصد ( بيان )