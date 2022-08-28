#عاجل.. #الدبيبة يتهم من يقفون وراء اشتباكات #طرابلس بأنهم مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار لليبيا.

الدبيبة: سنعمل على ملاحقة كل من تورط في هذا العدوان من عسكريين أو مدنيين وعدم إفلاتهم من العقاب.

الدبيبة: كلفت وزارة الدفاع بالعمل على وضع خطة لإخراج المعسكرات من وسط مدينة طرابلس.

الدبيبة: مشروع التمديد انتهى إلى غير رجعة وحلم #الانتخابات اقترب.

الدبيبة: الشعب الليبي يعلم جيدا أن آلية الطعون هي التي عطلت الانتخابات السابقة وهي القوة القاهرة.

الدبيبة: أعطينا تعليمات مباشرة لإزالة المقرات الأمنية من مصيف طرابلس وتحويلها إلى شاطئ عمومي وإعادة مبنى الإذاعة بشارع النصر إلى قطاع الإعلام.

الدبيبة مخاطبا #عقيلة و #المشري: لقد فشلت الحكومة الموازية والشعب ليس قاصرا حتى يخدع بفكرة ظاهرها حكومة جديدة وباطنها التمديد لأجسامكم التي فقدت الشرعية.

الدبيبة: أدعو جميع الأطراف في المشهد السياسي إلى الرحيل عن طريق الانتخابات.

الدبيبة: حشدت مجموعة مسلحة المغرر بهم في حدود طرابلس وتحركوا بمختلف الأسلحة الثقيلة مع وجود خلايا من الداخل مدعومة للتمكن من العاصمة.

الدبيبة: اتخذنا جملة من الإجراءات منها ملاحقة المتورطين من العسكريين والمدنيين المتورطين بشكل مباشر أو الدعم في العدوان على #طرابلس.

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2022-08-28 20:54:48

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