خبر | #المرصد ترصد هويات 31 مواطنًا من ضحايا اشتباكات امس السبت في #طرابلس ما بي

خبر | #المرصد ترصد هويات 31 مواطنًا من ضحايا اشتباكات امس السبت في #طرابلس ما بين مدنيين و مقاتلين و أمنيين و ذلك بناءً على قائمة رسمية غير نهائية و أخرى من مصادر خاصة . #ليبيا
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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