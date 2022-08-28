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خبر | #المرصد ترصد هويات 31 مواطنًا من ضحايا اشتباكات امس السبت في #طرابلس ما بي

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | #المرصد ترصد هويات 31 مواطنًا من ضحايا اشتباكات امس السبت في #طرابلس ما بين مدنيين و مقاتلين و أمنيين و ذلك بناءً على قائمة رسمية غير نهائية و أخرى من مصادر خاصة . #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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