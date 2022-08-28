عاجل| رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا أحمد #حمزة: قرار #المدعي_العس

#عاجل| رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا أحمد #حمزة: قرار #المدعي_العسكري هو تنفيذ لقرار #الدبيبة كون أن الأول يخضع لسلطة الأخير.

– من ضمن الذين صدرت في حقهم أوامر اعتقال شخصيات مدنية والقانون الدولي والمحلي يمنع ملاحقة شخصيات مدنية من قبل القضاء العسكري في ظل وجود وعمل القضاء المدني.

– المدعي العام العسكري علل أوامر القبض بأنها جاءت بناء على تحقيق أجراه ولكن لم يعلن نتائج هذا التحقيق أو الآلية التي أجري بها ؤأطراف النزاع في #طرابلس لديهم شرعية قانونية من #المجلس_الرئاسي وحكومة الدبيبة وبالتالي يجب محاسبة من منح الشرعية لهذه الكتائب.

– ندعو لتحييد القضاء العسكري عن الاصطفاف السياسي حتى لا يفقد قيمته.

– هناك تحفظات على قرار المدعي العسكري، لعدة أسباب منها عدم إظهار نتائج وتفاصيل التحقيقات ومتى جرت.

– نخشى أن يؤدي هذا الإجراء لتصعيد الموقف وتعميق الانقسام.

– تداعيات ما حصل ستؤثر على المواطنين بالدرجة الأولى.

– نجدد التأكيد على أهمية وجود عمل قضائي محايد ومستقل، وأن تتم محاسبة كل منتهك لحقوق الإنسان، ومن دون انتقائية.

– طرابلس شهدت خلال هذا العام 4 من أعمال عنف تقريبا ولم نر أي إجراءات تمت في حق من خطط لهذه الأعمال.

– هناك توظيف سياسي للأحداث، وسرعة إصدار هذه البرقية يضعها محل شك، ويفقدها قيمتها القانونية والإجرائية.

– المدعي العام العسكري يتبع وزارة الدفاع ويلبي ما صدر منها، وهذا مخيب للآمال، وكنا نأمل تحييد القضاء العسكري. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-28 23:26:28

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