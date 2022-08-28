عضو مجلس الدولة أحمد لنقي: – مسألة إجراء الانتخابات تتطلب وجود حكومة موحدة تبس

عضو مجلس الدولة أحمد لنقي:

– مسألة إجراء الانتخابات تتطلب وجود حكومة موحدة تبسط سيطرتها على البلاد وتشرف على العملية الانتخابية

– الانتخابات التي دعا إليها الدبيبة تتطلب إيجاد قاعدة دستورية وهذا من اختصاص مجلسي النواب والدولة ويبدو أن هذا الأمر بعيد المنال

– إذا لم ينجح مجلسا النواب والدولة في إيجاد قاعدة دستورية يمكن الدخول في حوار سياسي مثل ما حدث في جنيف ويكون هدفه إخراج قاعدة دستورية

– دون تنفيذ هذه الخطوات لن تجرى انتخابات وقد يبقى الدبيبة في سدة الحكم لعدة سنوات أخرى

#ليبيا_24

2022-08-29 00:34:06

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