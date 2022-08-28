عضو مجلس #الدولة الاستشاري أحمد #لنقي: مسألة إجراء #الانتخابات تتطلب وجود حكومة موحدة تبسط سيطرتها على البلاد وتشرف على العملية الانتخابية.

لنقي: الانتخابات التي دعا إليها #الدبيبة تتطلب إيجاد قاعدة دستورية وهذا من اختصاص مجلسي #النواب والدولة ويبدو أن هذا الأمر بعيد المنال.

لنقي: إذا لم ينجح مجلسا النواب والدولة في إيجاد قاعدة دستورية يمكن الدخول في حوار سياسي مثل ما حدث في #جنيف ويكون هدفه إخراج قاعدة دستورية.

لنقي: دون تنفيذ هذه الخطوات لن تجرى انتخابات وقد يبقى الدبيبة في سدة الحكم لعدة سنوات أخرى. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-29 00:39:40

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