عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي: – المدعي العام العسكري طرابلس “مسعود رحومة” ا

عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي:

– المدعي العام العسكري طرابلس “مسعود رحومة” الموالي للدبيبة، هو حبر على ورق ولن ينفذ وسيكون مثل باقي القرارات كونها صادرة عن سلطات غير شرعية.

– المدعي العام العسكري التابع للدبيبة يستغل في منصبه لتصفية حساباته الشخصية مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

– لماذا لم يصدر المدعي العام العسكري قرارات باعتقال متسببي الاشتباكات وأمراء المجموعات المسلحة المتببين في الحروب يومياً؟.

– من يتحمل مسؤولية ما حدث في طرابلس هو عبدالحميد الدبيبة.

#ليبيا_24

2022-08-29 02:12:19

1661739139