عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي: – المدعي العام العسكري طرابلس “مسعود رحومة” ا

عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي:
– المدعي العام العسكري طرابلس “مسعود رحومة” الموالي للدبيبة، هو حبر على ورق ولن ينفذ وسيكون مثل باقي القرارات كونها صادرة عن سلطات غير شرعية.
– المدعي العام العسكري التابع للدبيبة يستغل في منصبه لتصفية حساباته الشخصية مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.
– لماذا لم يصدر المدعي العام العسكري قرارات باعتقال متسببي الاشتباكات وأمراء المجموعات المسلحة المتببين في الحروب يومياً؟.
– من يتحمل مسؤولية ما حدث في طرابلس هو عبدالحميد الدبيبة.
#ليبيا_24
2022-08-29 02:12:19
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