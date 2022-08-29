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عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي: – المدعي العام العسكري طرابلس “مسعود رحومة” ا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي:

– المدعي العام العسكري طرابلس “مسعود رحومة” الموالي للدبيبة، هو حبر على ورق ولن ينفذ وسيكون مثل باقي القرارات كونها صادرة عن سلطات غير شرعية.

– المدعي العام العسكري التابع للدبيبة يستغل في منصبه لتصفية حساباته الشخصية مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

– لماذا لم يصدر المدعي العام العسكري قرارات باعتقال متسببي الاشتباكات وأمراء المجموعات المسلحة المتببين في الحروب يومياً؟.

– من يتحمل مسؤولية ما حدث في طرابلس هو عبدالحميد الدبيبة.

#ليبيا_24

2022-08-29 02:12:19

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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