السياسي الإيطالي دانييلي #روفينيتي عن اشتباكات طرابلس الأخيرة: #باشاغا لن يتمكن من دخول #طرابلس بالقوة وأتوقع حكومة جديدة.

– ميليشيات #مصراتة القوية سئمت القتال ويبدو أن معظمهم لا يريدون الوقوف إلى جانب أي من المتنافسين.

– الميليشيات المرتبطة بباشاغا حاولت التوجه إلى طرابلس لكن قوات #الدبيبة صدتها.

– من الواضح أن هذه الاشتباكات نتاج طبيعي للتوتر المتزايد بين حكومة الدبيبة التي لا تريد تسليم السلطة في طرابلس، وحكومة باشاغا المكلفة من #النواب الليبي.

– هذا الجمود السياسي يؤدي إلى تصدع متزايد وتعميق الانقسام بين شرق وغرب #ليبيا.

– يجب تدخل المجتمع الدولي و #الأمم_المتحدة لوقف الاشتباكات وإيجاد حل سياسي تعمل عليه #مصر و #الإمارات و #تركيا.

– أتوقع تشكيل حكومة جديدة محدودة تكون مكلفة ببناء المسار الانتخابي وإعادة التوازن والتواصل بين الجماعات الليبية الداخلية.

– الحكومة الجديدة سيكون بها شخصيات جديدة تمثل شرق وغرب وجنوب ليبيا. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-29 03:41:56

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