صور | هدم البوابة الرئيسية لمصيف الليدو بطريق الشط ليلة البارحة من قبل” قوة الرد

صور | هدم البوابة الرئيسية لمصيف الليدو بطريق الشط ليلة البارحة من قبل” قوة الردع “. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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