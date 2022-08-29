أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال حلقة نقاش، انتظمت صباح اليوم ال

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال حلقة نقاش، انتظمت صباح اليوم الإثنين، حول مشروع المصالحة الوطنية، أنه من الضروري مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، فهو ركيزة رئيسة في مشروع المصالحة الوطنية، موضحاً بأن هذا المشروع، يعالج أوجه القصور التي شابت التشريعات السابقة، بصياغة قانون موحد، يمّكن قادة البلاد من جمع كلمتها، وإصلاح ذات البين بين أبنائها.

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