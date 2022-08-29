مصادرنا: عضو مجلس #الدولة الاستشاري #منصور_الحصادي يلتقي رئيس مجلس #النواب #عقيل

مصادرنا: عضو مجلس #الدولة الاستشاري #منصور_الحصادي يلتقي رئيس مجلس #النواب #عقيلة_صالح في #القبة بعد زيارته لمسقط رأسه #درنة.

ــ عقيلة أبلغ الحصادي بأنه لا يريد استمرار #الدبيبة رئيسًا للوزراء، ولا إجراء #انتخابات تُنهي مجلسي الدولة والنواب.

ــ الحصادي اقترح على عقيلة تشكيل حكومة ثالثة، وأكد موافقة #المشري على الاقتراح.

ــ الحصادي اقترح أيضًا إجراء جلسة لمجلس النواب لسحب الثقة من حكومة #باشاغا، وذلك لعجزه عن دخول #طرابلس.

ــ الحصادي شدد أن باشاغا شخصية غير مُرحب بها من التشكيلات المسلحة في طرابلس.

ــ الحصادي اقترح اختيار شخصية من غرب #ليبيا، وطرابلس تحديدًا، تجمع عليها التشكيلات المسلحة لرئاسة الحكومة الجديدة.

ــ الحصادي وعد بإقناع #صوان والمشري بهذا الطرح.

ــ الحصادي زار مدينة درنة، خلال شهر أغسطس الجاري، والتقى بعدد من الكتل السياسية في المدينة.

ــ تُعد هذه أول زيارة للحصادي للمدينة، بعد حرب درنة عام 2018م، بين قوات #الكرامة، ومجلس شورى مجاهدي درنة، الذي كان يدعمهم.

ــ قوات الكرامة والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة باشاغا، هي من سمحت للحصادي بالعودة إلى درنة، وإجراء اجتماعات بالمدينة. #السبق

2022-08-29 17:10:42

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