#عاجل|| مصادرنا: #الدبيبة يستعد لإقالة بعض القيادات العسكرية المحسوبة على فتحي #باشاغا.

ــ قرار الإقالة سيشمل إقالة محمد #الحصان المصراتي آمر الكتيبة 166 للحماية والحراسات، وإقالة آمر قوة مكافحة الإرهاب، محمد الزين #المصراتي.

ــ القرار سيشمل أيضًا، إقالة مختار #الجحاوي المصراتي، آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، وإقالة إبراهيم الحمروش المصراتي، المعروف بـ”#البرهم”، أحد قادة كتائب #مصراتة، ومدير إدارة مكتب المخابرات بميناء مصراتة.

ــ القرار سيشمل أيضًا، مجموعة من قيادات جهاز #المخابرات، المحسوبة على مصطفى #قدور، آمر كتيبة #النواصي. #السبق

2022-08-29 18:03:10

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