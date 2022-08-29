المكتب الاعلامي للحكومة الليبية: – مجلس وزراء الحكومة الليبية يعقد إجتماعا استث

المكتب الاعلامي للحكومة الليبية:

– مجلس وزراء الحكومة الليبية يعقد إجتماعا استثنائيا عبر الدائرة المغلقة.

– باشاغا افتتح الإجتماع بالترحم على أرواح الأبرياء الذين سقطوا في الأحداث الدامية نتيجة الاشتباكات التي دارت بين المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.

– باشاغا أثنى على أعضاء الحكومة لحرصهم على مواصلة عملهم رغم كل الصعوبات في سبيل تنفيذ خطط الحكومة من أجل تذليل كافة الصعاب وحلحلة المختنقات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في كافة المدن والمناطق الليبية.

– رئيس الحكومة أصدر تعليماته إلى وزارة المالية والتخطيط بالبدء في تسييل الأموال للبلديات والقطاعات الصحية عبر الوزارات المعنية ولجان الأزمة التي شكلت حديثا حسب الميزانية المعتمدة لسنة 2022، لتلبية احتياجات البلديات وحل المختنقات التي تعانيها ومعالجة المشاكل التي تواجهها وتقديم الخدمات اللازمة والضرورية لرفع معاناة المواطن وإيصال الخدمات للمواطنين بكل سهولة.

– أعضاء الحكومة جددوا تأكيدهم على تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل وفق اختصاصاتهم وبشكل تكاملي وبذل كافة الجهود من أجل خدمة المواطن وتوفير متطلباته.

#ليبيا_24











2022-08-29 19:09:51

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