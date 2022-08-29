المحلل السياسي، محمد قشوط:

– الدبيبة خسر قِناعه المزيف بأنه ضد الحرب.

– في كل مرة يفضح الدبيبة نفسه، ابتداء بتمويل المليشيات إلى 16 قتيلاً قبل شهر داخل طرابلس و 32 قتيل قبل يومين كضحايا هوس السلطة الذي تعاني منه هذه العائلة الفاسدة.

– الخاسر الأكبر هي طرابلس التي تحولت إلى ميدان رماية للمليشيات.

– سكان العاصمة أصبحوا “قرابين لمملكة المافيات.

– الخزي فهو للجبناء الذين دافعوا في كل مرة عن هذه المليشيات بالمكر و العناد و البونتو وبفقدان الشجاعة عن الاعتراف بأنهم سرطان لن تهنأ ليبيا بأمن ما لم يتم سحقهم وإنهاء وجودهم.

#ليبيا_24

2022-08-29 20:31:07

1661805067