المحلل السياسي، محمد قشوط:
– الدبيبة خسر قِناعه المزيف بأنه ضد الحرب.
– في كل مرة يفضح الدبيبة نفسه، ابتداء بتمويل المليشيات إلى 16 قتيلاً قبل شهر داخل طرابلس و 32 قتيل قبل يومين كضحايا هوس السلطة الذي تعاني منه هذه العائلة الفاسدة.
– الخاسر الأكبر هي طرابلس التي تحولت إلى ميدان رماية للمليشيات.
– سكان العاصمة أصبحوا “قرابين لمملكة المافيات.
– الخزي فهو للجبناء الذين دافعوا في كل مرة عن هذه المليشيات بالمكر و العناد و البونتو وبفقدان الشجاعة عن الاعتراف بأنهم سرطان لن تهنأ ليبيا بأمن ما لم يتم سحقهم وإنهاء وجودهم.
#ليبيا_24
2022-08-29 20:31:07
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