عضو مجلس #النواب عبد المنعم #العرفي: قرار #الدبيبة الخاص بالقبض على بعض الشخصيات وهم #باشاغا و #صوان وعثمان #عبدالجليل و #جويلي لا يساوي حتى الحبر الذي كتب به.

– أمر القبض مسيس بالدرجة الأولى وكل هذه التصرفات الغير مسؤولة يتحمل مسؤوليتها الدبيبة ومن يريد الوضع أن يخرج عن السيطرة حتى يمدد بقاء حكومته.

– #المدعي_العام_العسكري مسعود #أرحومة كان يشغل منصب وكيل وزارة #الدفاع في حكومة #الثني ولم ينجح حينها حتى في تسيير وزارة الدفاع أو حتى الإلمام بها. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-29 20:10:16

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